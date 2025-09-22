Inicio Internacional Latinoamerica Violentas Protestas en Ecuador por Alza del Diésel; Hay 24 Detenidos y 2 Militares Heridos

Violentas Protestas en Ecuador por Alza del Diésel; Hay 24 Detenidos y 2 Militares Heridos

El Ejército ecuatoriano reporta ataque de manifestantes y dos soldados heridos, pero indígenas denuncian disparos e ingreso violento de soldados a viviendas 

Manifestación contra Noboa en contra del alza del precio del diésel en Ecuador: Fotos: EFE y @EjercitoECU

Protestas violentos en Ecuador dejaron al menos 24 personas detenidas este lunes 22 de septiembre de 2025, durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, en contra del alza del precio del diésel, confirmó el Ministerio del Interior.

Ejército reporta ataque de manifestantes y dos soldados heridos

En un principio, el titular de Interior, John Reimberg, había contabilizado en 15 el número de detenidos; sin embargo, se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes de la ciudad andina de Otavalo, en la provincia de Imbabura, en el norte del país, quienes, según la policía, atacaron el cuartel, lo que provocó que dos agentes resultaran heridos. Así lo expresó la institución en un comunicado.

Video. En medio de paro nacional, se desatan violentas protestas Ecuador

Con acciones terroristas, ocasionaron daños a las instalaciones del comando policial, motocicletas y vehículos, poniendo en riesgo la integridad física de nuestros compañeros

Se detalló que en otros puntos de Imbabura también se habían registrado enfrentamientos, después de que policías y militares llegaron hasta esos sitios para abrir los tramos de vías que fueron bloqueados por manifestantes.

En una de las localidades, aseguró el ministro, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con botellas, lanzas e "inclusive disparos".

Producto de esto, un servidor militar tiene una bala en una de sus piernas. Obviamente la Policía supo actuar, la fuerza pública, los militares actuaron correctamente. Pudimos aperturar (la vía) y también tuvimos detenidos de ese enfrentamiento

Indígenas denuncian disparos e ingreso violento de soldados a viviendas 

La Conaie denunció en sus redes sociales que, en la localidad de González Suárez, también en Imbabura, agentes policiales habría ingresado "violentamente a viviendas" y supuestamente disparado "contra la población movilizada".

Autoridades ecuatorianas comentaron que los líderes buscan "la violencia" y que detrás de las protestas hay "un partido" que "está promoviendo que se genere el caos, y que lo ha hecho toda la vida y que no lo va a lograr".

En días pasados, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, acusó al correísmo, el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), de estar detrás de las movilizaciones.

¿Por qué el gobierno de Ecuador aumentó el precio del diésel?

El Gobierno, que espera liberar mil 100 millones de dólares anuales con la eliminación del subsidio al diésel, ha señalado que ese dinero se destinará a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, desde el movimiento indígena exigen que se derogue esa medida, al considerar que el alza del precio del diésel, que pasó de 1.80 a 2.80 dólares por galón (3.78 litros), encarecerá la vida de los ecuatorianos. Protestas que llevaron a presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a dar marcha atrás.

Protestas en Ecuador del movimiento indígena 

Los indígenas ya lideraron en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha dicho que no va a negociar la eliminación del subsidio y advirtió que quienes "incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada serán sancionados conforme a la ley".

