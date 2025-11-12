Autobús de Pasajeros Cae al Abismo: Reportan 37 Muertos
N+
Las autoridades reportan además 18 personas lesionadas por el accidente
COMPARTE:
Este miércoles 12 de noviembre de 2025, un autobús de pasajeros cayó al abismo en el sur de Perú, lo que dejó saldo de al menos 37 personas muertas y 18 más lesionadas.
De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en la región de Arequipa.
Indicaron que el autobús cayó al abismo de unos 200 metros en el distrito de Ocaña, luego de chocar frontalmente con una camioneta blanca.
Video relacionado: Captan Fuerte Choque entre un Auto, una Camioneta y un Autobús.
El accidente desató la movilización inmediata de los distintos servicios de emergencia; policías y bomberos activaron los despliegues para las labores de rescate en la zona.
Mientras que las personas lesionadas fueros trasladadas a hospitales cercanos.
Historias recomendadas:
- ¿Por Qué Hace Tanto Frío Hoy? Masa de Aire Ártico Cubrirá Gran Parte de México Hasta Esta Fecha.
- Top 5 de Ciudades donde la Gente se Siente Más Segura en México.
- ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes.
Con información de Reuters.
spb