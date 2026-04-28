Colombia Captura a Alex Vitonco "Mi Pez", Líder Disidente de las FARC Acusado de Atentados

La Policía de Colombia anunció la captura de Alex Vitonco Andela, alias “Mi Pez”, señalado por dirigir la organización criminal “Dagoberto Ramos”. Este grupo disidente de las FARC sería responsable de varios actos de terrorismo, como el reciente atentado del 25 de abril.

El atentado terrorista ocurrido en 2025 en una base militar de Cali dejó siete muertos y 78 heridos.

ocurrido en 2025 en una base militar de dejó siete muertos y 78 heridos. También se atribuye a este grupo el atentado del 25 de abril del 2026 en Cauca, que dejó un saldo de 14 muertos.

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Colombia presume golpe contra grupo criminal “Dagoberto Ramos”

El 21 de agosto del 2025 un camión estalló en las inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, de la Fuerza Aérea de Colombia.

El atentado con un coche bomba, que dejó siete muertos, fue atribuido al grupo “Dagoberto Ramos”. Este grupo del crimen organizado se formó a partir de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que depuso las armas en 2017 tras los acuerdo de paz.

El más reciente ataque de “Dagoberto Ramos” ocurrió el pasado 25 de abril, cuando estallaron explosivos sobre la Vía Panamericana. El ataque terrorista cobró la vida de 14 personas murieron y dejó 38 heridos.

Ahora, el gobierno de Colombia ha informado que detuvo en Palmira, en la región del Valle del Cauca, a Alex Vitonco Andela. La Policía Nacional indicó en un comunicado que “Mi Pez”, también conocido como “David”, es el líder de la estructura criminal que opera en el suroeste de Colombia.

Alex Vitonco Andela era buscado por terrorismo y narcotráfico

La detención derivó de un operativo conjunto entre la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa y organismos de seguridad. Según señaló la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, Alex Vitonco Andela era un objetivo prioritario de las autoridades por su presunta participación en actos terorristas, homicidio, desplazamiento forzado y tráfico de drogas.

En un mensaje publicado a través de X, la institución señaló:

“Este resultado envía un mensaje claro: no hay lugar para esconderse para los terroristas. Continuaremos debilitando sus capacidades criminales y financieras. Colombia no se arrodillará ante el crimen y perseguiremos a cada uno de los responsables”.

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