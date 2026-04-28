Multimillonario Busca Llevar 80 Hipopótamos de Pablo Escobar a la India: ¿Es Viable la Idea?

El multimillonario Anant Ambani ha propuesto a Colombia llevarse a 80 hipopótamos a la India. Estos animales descienden de los que ingresó de forma clandestina el narcotraficante Pablo Escobar y que han representado una amenaza medioambiental desde que comenzaron a multiplicarse en la cuenca del río Magdalena.

Aunque fue apoyada de forma unánime por biólogos y ecólogos desde los años dos mil, la eutanasia para los hipopótamos ha resultado ser una medida impopular.

Varios países, incluido México , han expresado que no recibirían a estos hipopótamos por razones genéticas.

, han expresado que no recibirían a estos por razones genéticas. Los hipopótamos que medran en la cuenca del Magdalena representan un riesgo para especies locales amenazadas, como los manatíes.

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Los hipopótamos que dividieron a Colombia

En 2009, el gobierno de Colombia ordenó la captura y muerte de tres hipopótamos que merodeaban en un campo. La fotografía que se tomaron los cazadores tras matar a uno de estos animales dividió al país.

De un lado estaban aquellos cautivados por la aparente ternura de los hipopótamos que se fugaron del rancho de Pablo Escobar, tras la muerte del narcotraficante en 1993. Del otro lado estaban quienes percibían como una amenaza ambiental a la especie invasora.

Desde entonces, biólogos y ecólogos denunciaron que la solución responsable con el medio ambiente era sacrificar a estos animales y prevenir su reproducción. No obstante, esta propuesta, rechazada por sectores activistas, resultó impopular entre los colombianos.

En 2026, los hipopótamos se han reproducido de forma exponencial. En este momento, no hay un ceso preciso sobre el número de animales, aunque el Instituto Alexander Von Humboldt de la Universidad Nacional de Colombia estimó en 2023 que serían 200 hipopótamos.

Con los años se ha evidenciado que estos hipopótamos desplazan a especies nativas, muchas de ellas amenazadas como los manatíes. Además estos animales, que cuentan con una poderosa mordida, pueden ser en extremo agresivos.

Ante las consecuencias de la reproducción descontrolada de los hipopótamos, el gobierno de Colombia ha aprobado aplicar la eutanasia a 80 de estos animales durante la segunda mitad del año. De lo contrario, según las previsiones, la reproducción llevará a que no sean 200 sino mil hipopótamos para la siguiente década.

Quienes rechazan la medida aseguran que los hipopótamos podrían ser relocalizados en otros países. A este grupo se ha sumado un actor inesperado: Anant Ambani, hijo menor del hombre más rico de Asia.

Multimillonario quiere llevarse a hipopótamos de Colombia, ¿podrá?

El actual directivo del imperio empresarial Reliance Industries ha publicado un comunicado en donde ofrece llevarse a 80 hipopótamos a un santuario, propiedad suya, en la India. En su propuesta, el multimillonario señala:

“La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal”.

No obstante, existe un severo impedimento que podría bloquear esta propuesta: hasta ahora, ningún país ha aceptado la posibilidad de recibir a estos hipopótamos. Los países africanos de donde provienen estos animales han señalado que reintroducirlos en su hábitat original sería un error y un riesgo para sus congéneres.

Hipopótamo en cautiverio en un zoológico de Colombia. Foto: Reuters

También los demás países se han negado a recibir a los hipopótamos debido a que cuentan con múltiples deformidades y mutaciones genéticas. Debido a la endogamia, estos hipopótamos podrían ser una amenaza para aquellos que se encuentran en zoológicos y refugios alrededor del mundo. Al respecto, Irene Vélez, ministra de Medio Ambiente, admitió que este motivo está detrás de la negativa de varios países:

“Hay una mutación genética importante, por lo que algunos países se resisten”.

Anant Ambani busca trasladar a los animales al centro de conservación Vantara, donde ya hay primates, grandes felinos y elefantes. No obstante, los problemas genéticos podrían motivar que la propia India rechace la introducción de estos animales. Los animales no pueden ser etiquetados como “reproducidos en cautiverio”, como por ejemplo lo exige México, en consonancia con medidas internacionales de conservación.

De llevar los hipopótamos a Vantara, Ambani podría incurrir en una violación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. La organización que vigila este acuerdo, CITES, ha señalado “banderas rojas” en la conducta de Vantara y ha pedido suspender el comercio y traslado de especies en gran amenaza.

Hasta el momento, el gobierno de Colombia no se ha pronunciado sobre esta propuesta. Tras sortear varios desafíos judiciales en las últimas semanas, la eutanasia tiene luz verde para llevarse a cabo este año.

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Con información de EFE y AFP