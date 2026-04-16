¿México Ayudará a Colombia con los Hipopótamos de Escobar? Gobierno de Petro Responde

Colombia enfrenta un problema ambiental ante la proliferación de hipopótamos, una especie invasora que fue introducida al país sudamericano por el narcotraficante Pablo Escobar. Grupos animalistas han señalado que México podría recibir ejemplares, lo que ha motivado una respuesta de la ministra Irene Vélez-Torres.

Los hipopótamos escaparon del zoológico privado de Pablo Escobar tras la muerte del narcotraficante en 1993.

escaparon del zoológico privado de Pablo Escobar tras la muerte del narcotraficante en 1993. El gobierno de Colombia aprobó la eutanasia de 80 hipopótamos , lo que ha despertado críticas por parte de activistas animalistas.

aprobó la eutanasia de 80 , lo que ha despertado críticas por parte de activistas animalistas. Los cuatro hipopótamos iniciales se han reproducido hasta rebasar una población de 200 ejemplares, según una estimación de la Universidad Nacional de Colombia.

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Los hipopótamos que dividieron a la opinión pública

En los años ochenta del siglo XX, Pablo Escobar llevó de contrabando a varios hipopótamos provenientes de África para alimentar su zoológico personal. El narcotraficante murió abatido en 1993 en Medellín y, desde entonces, los hipopótamos comenzaron una discreta pero firme invasión en territorio colombiano.

En 2009, se ordenó la captura y muerte de tres ejemplares que merodeaban en el campo. Solo uno de los animales murió a manos de soldados autorizados por el gobierno. La foto de los agentes junto al cadáver dividió al país entre quienes apoyaban el control de la especie invasora y quienes pedían clemencia ante estos animales.

La escena dio la vuelta al mundo e inspiró la célebre novela El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez. Desde entonces, un sector de los colombianos se opuso a la eutanasia de los hipopótamos invasores, pese a que los especialistas en medio ambiente recomendaron su eliminación.

Video: Encuentran Cuatro Hipopótamos en Carretera de Medellín a Bogotá

México no recibirá hipopótamos de Colombia

Los cuatro hipopótamos de Escobar se han reproducido ininterrumpidamente desde 1993 y actualmente alcanzan una población aproximada de 200 ejemplares, según una estimación elaborada en 2023 por el Instituto Alexander Von Humboldt de la Universidad Nacional de Colombia.

Los hipopótamos representan un peligro inmediato por su agresividad y causan un daño a largo plazo al amenazar a especies nativas, como los manatíes de la cuenca del río Magdalena. Activistas ambientalistas se han opuesto férreamente a la eutanasia de estos animales y han señalado que otros países podrían recibir a los hipopótamos. También han propuesto la esterilización de los animales.

No obstante, estas operaciones son inviables, por su enorme costo económico, su dificultad y por el riesgo que también representan para otros países. A esto se debe sumar que, debido a la endogamia, los hipopótamos presentan mutaciones que podrían poner en riesgo a otras poblaciones de esta especie.

La comunidad científica ha sido clara al respecto desde 2009: aunque es una medida impopular, la eutanasia es la mejor alternativa para controlar a esta especie invasora y proteger a la fauna local. Por ello, el gobierno de Gustavo Petro ha autorizado la eutanasia de 80 ejemplares.

En medio de la controversia, ha resurgido un bulo que indica que México habrá de recibir a los hipopótamos. Aunque la medida fue propuesta por animalistas de nuestro país y de Colombia, y tramitada por el país sudamericano, en 2024 autoridades del gobierno federal señalaron que esto era inviable.

Ahora, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez-Torres, ha salido a aclarar de forma rotunda que México no recibirá a estos animales. La funcionaria escribió en X:

“¡México no se ofreció a salvar hipopótamos!”

En el comunicado, México señaló expresamente que solo aceptaría a hipopótamos nacidos en cautiverio. “Es decir, no podrían ser los individuos descendientes de los 4 hipopótamos que trajo ilegalmente a Colombia el narcotraficante Pablo Escobar”, explicó Irene Vélez-Torres.

En otro mensaje, la funcionaria pidió un cese al acoso en redes sociales hacia científicos que se han pronunciado a favor de la eutanasia de los hipopótamos. La ministra condenó las amenazas que han recibido algunos especialistas y señaló que el debate era admitido, pero la violencia está fuera de lugar.

El sacrificio de los 80 ejemplares habrá de ocurrir en el segundo semestre del 2026. Aunque son herbívoros, los hipopótamos poseen una mordida letal, solo rebasada por la de los cocodrilos de agua salada. Además, pueden alcanzar fácilmente las tres toneladas de peso.

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