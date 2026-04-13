Colombia Autoriza 'Eutanasia' a Cerca de 80 Hipopótamos Introducidos por Pablo Escobar

El gobierno de Colombia autorizó este lunes 13 de abril de 2026 un protocolo para practicar la "eutanasia" a unos 80 hipopótamos, en un nuevo intento por controlar la reproducción de estos mamíferos que descienden de los ejemplares introducidos de forma ilegal al país por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980.

Se trata de una medida que se ha discutido por años en el país y que ha generado rechazo, especialmente en la comunidad de Puerto Triunfo, donde se ubica la Hacienda Nápoles que perteneció a Escobar y que atrae a cientos de turistas que acuden a ver los hipopótamos.

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La ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó que las medidas serían implementadas en el segundo semestre del 2026, cuando ya estará en funciones un nuevo presidente que asumirá el 7 de agosto.

¿Autorizarán la caza de hipopótamos?

El ministerio indicó en el documento que la caza será una medida de última instancia que "solo procederá cuando las alternativas no letales no resulten" viables.

Mientras que la senadora animalista Andrea Padilla rechazó en la red social X la decisión gubernamental al considerar que se trata de una "matanza de criaturas saludables" que son "víctimas" de la "negligencia" estatal. Instó a que se contemplen otros métodos que no impliquen el sacrificio.

¿Cómo se les practicará la eutanasia a hipopótamos?

El plan contempla la eutanasia química con una inyección y la física, que se realizará con disparo de rifle por un tirador certificado, según el ministerio.

Para la eutanasia química, los que la ejecuten deberán atraer a cada hipopótamo con alimentos hacia un corral. Una vez allí, el animal recibirá un dardo que lo inmovilizará y luego el medicamento que le provocará la muerte.

Mientras que para la eutanasia física, el protocolo indica el uso de rifles de caza de largo alcance y potencia —la piel de los hipopótamos es gruesa y difícil de penetrar— con el fin de provocar el "menor sufrimiento al individuo".

El proyectil deberá ser apuntado "directamente a la cabeza del animal", buscando que penetre el cráneo, lo que "causará el daño suficiente en la masa cerebral" para insensibilizarlo de inmediato y generar "la conmoción irreversible y la muerte", acotó el protocolo.

¿Qué pasará con los cadáveres de los hipopótamos?

Para la disposición final de cadáveres, indicó que preferiblemente se realice un enterramiento disponiendo de una fosa con una pendiente de hasta cuatro metros de profundidad. Como alternativa, contempló la cremación.

Con información de: AP y AFP

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