Autoridades de Colombia desmantelaron una organización criminal dedicada al envío de grandes cargamentos de cocaína hacia México y el estado de Arizona, como resultado de un operativo internacional coordinado con agencias de seguridad; así fue captado en video.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, así como de la Armada Nacional y fuerzas militares.

En una operación trasnacional orientada por la #Fiscalía, con apoyo de la agencia estadounidense DEA, la Armada Nacional y el Gaula Militar, fueron capturados con fines de extradición los señalados articuladores de una red criminal señalada de enviar toneladas de clorhidrato de… pic.twitter.com/Sk87HMMCUk — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 25, 2026

Noticia relacionada: EUA Investiga a Petro, Según el NYT; Presidente de Colombia Responde a Supuestas Acusaciones.

Capturas con fines de extradición

De acuerdo con las autoridades, fueron detenidos varios presuntos líderes de la estructura criminal, quienes son señalados como responsables de coordinar envíos de toneladas de clorhidrato de cocaína hacia rutas internacionales.

Video: Harfuch Viaja a Washington para Fortalecer Cooperación con la DEA contra Narcotráfico

Los capturados enfrentan procesos de extradición, debido a su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia territorio de Estados Unidos.

El operativo fue resultado de una estrategia conjunta entre instituciones de seguridad de distintos países, enfocada en desarticular redes que operan a gran escala en América Latina.

Además de la Fiscalía colombiana y la DEA, participaron:

Armada Nacional de Colombia.

Gaula Militar.

Autoridades de inteligencia.

Historias recomendadas:

FBPT