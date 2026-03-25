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Captan en Video Operativo Contra Red que Enviaba Cocaína de Colombia a México y Arizona

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En un operativo conjunto, las autoridades de Colombia desarticularon una red que enviaba cocaína de Colombia a México y Arizona; así lo efectuaron

Operativo.

Operativo contra red de tráfico de cocaína. Foto: Fiscalía de Colombia

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Autoridades de Colombia desmantelaron una organización criminal dedicada al envío de grandes cargamentos de cocaína hacia México y el estado de Arizona, como resultado de un operativo internacional coordinado con agencias de seguridad; así fue captado en video.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, así como de la Armada Nacional y fuerzas militares.

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Capturas con fines de extradición 

De acuerdo con las autoridades, fueron detenidos varios presuntos líderes de la estructura criminal, quienes son señalados como responsables de coordinar envíos de toneladas de clorhidrato de cocaína hacia rutas internacionales.

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Los capturados enfrentan procesos de extradición, debido a su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia territorio de Estados Unidos. 

El operativo fue resultado de una estrategia conjunta entre instituciones de seguridad de distintos países, enfocada en desarticular redes que operan a gran escala en América Latina.

Además de la Fiscalía colombiana y la DEA, participaron:

  • Armada Nacional de Colombia.
  • Gaula Militar.
  • Autoridades de inteligencia.

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