Un grupo de alumnos de la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marcharon esta noche del lunes 13 de abril 2026, sobre los carriles centrales de la México-Querétaro y tomaron la caseta de Tepotzotlán, en demanda de seguridad y justicia, luego de que un compañero fuera asesinado.

Video relacionado: Alumnos de la FES Cuautitlán Marchan a la Caseta de Tepotzotlán para Exigir Seguridad y Justicia por Compañero Asesinado

Video. Desde el Aire: Así se Ve la México-Querétaro por Protesta de Alumnos de FES Cuautitlán, Edomex

Así reporta Capufe la presencia de manifestantes

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro. Registra presencia de manifestantes, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 14, 2026

A las 20:49 horas, Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó a través de sus redes sociales la presencia de manifestantes en la autopista México-Querétaro, en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro.

Video. Alumnos de la FES Cuautitlán Toman Caseta de Tepotzotlán en la México-Querétaro, ¿Qué Exigen?

Se precisó que no hay cierre a la circulación y se pide manejar con precaución a los automovilistas.

Este fue el caso que detonó la marcha de alumnos de la FES Cuautitlán

En días pasados, se dio a conocer que un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue asesinado a balazos cerca de las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán.

El joven que perdió la vida fue identificada como Joel Ulises Cristóbal Castillo , estudiante de la licenciatura en Administración.

, estudiante de la licenciatura en Administración. Habría sido atacado en un robo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

¿Cómo es la manifestación de alumnos de la FES Cuautitlán?

Ha sido una noche complicada en la autopista México-Querétaro, alumnos de la FES Cuautitlán protestan a la altura de Tepotzotlá de forma pacífica

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