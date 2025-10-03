Con Globos y Palomas Blancas Despiden a B King, Cantante Colombiano Asesinado

Bayron Sánchez Salazar, cantante colombiano conocido como B King, fue despedido en Medellín en un funeral con globos y palomas blancas en el que cientos de jóvenes, familiares y amigos lo homenajearon, al tiempo que exigieron justicia por su asesinato en México.

El féretro del artista de 31 años, llegó al cementerio Campos de Paz de Medellín después de una misa que estuvo acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad con presencia de policías y personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La familia de Bayron había pedido a los asistentes vestirse de blanco como "símbolo de paz y luz" ante la violencia que le quitó la vida al intérprete.

Durante una velación de casi tres horas, entre cantos de mariachis y lágrimas de familiares y amigos cientos de globos blancos se elevaron y se soltaron palomas como símbolo de despedida.

La hermana del artista, Stefania Agudelo, agradeció durante la ceremonia el respaldo y pidió que la muerte de B King no quede impune.

Lo despidieron con mariachis y con globos blancos porque él siempre será alegría. Pero también pedimos a las autoridades de México y Colombia que se haga justicia

Asesinato de B King

El 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México, B King fue hallado sin vida junto con su compañero Jorge Luis Herrera Lemos, luego de haber sido reportados como desaparecidos un día después de dar un concierto en la Ciudad de México.

