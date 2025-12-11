Congreso de Honduras Denuncia Presunto Golpe de Estado Electoral en Curso e Injerencia de Trump

El Congreso de Honduras denunció un presunto golpe de Estado electoral. Además, criticó la injerencia del gobierno de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

El expresidente Manuel Zelaya, quien fue depuesto por un golpe de Estado en 2009, denunció que el candidato Salvador Nasralla sería el ganador de las elecciones.

Congreso de Honduras no reconocerá resultados electorales

La Comisión Permanente del Congreso de Honduras publicó un comunicado donde denunció que hay en curso un presunto golpe de Estado electoral.

Denunciamos la existencia de un Golpe Electoral en curso, materializado mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la integridad, transparencia y legitimidad del proceso electoral celebrado en el país.

Además, el Congreso hondureño denunció en el mismo comunicado la injerencia de Donald Trump en los comicios. Días antes de las elecciones, el presidente de Estados Unidos hizo público su respaldo a Tito Asfura, candidato de derecha y exalcalde de Tegucigalpa, además prometió apoyo económico a Honduras.

Condenados de manera absoluta la injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Por último, el Congreso dijo que no validaría “un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado y externas”.

Xiomara Castro pide no más fraudes ni injerencias en elecciones de Honduras

La denuncia fue secundada por Xiomara Castro. Durante una ceremonia por el bicentenario de las fuerzas armadas, la presidenta condenó la injerencia extranjera en las elecciones del pasado 30 de noviembre:

No más golpe de Estado, no más fraudes, no más intromisión extranjera, no más venta de nuestro territorio y no más corrupción.

Días antes, Manuel Zelaya, expresidente depuesto por un golpe de Estado, señaló que el ganador sería Salvador Nasralla, según las actas en posesión del partido oficialista Libre. El conservador Asfura lideraba los primeros resultados de los conteos.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras instó a los políticos a esperar los resultados oficiales de las elecciones. Además, pidió mantener una vigilancia activa sobre el escrutinio de las actas. A través de un comunicado, el organismo pidió:

Esperar los resultados oficiales y mantener una vigilancia activa sobre los escrutinios en curso, para asegurar que las fases finales del proceso se desarrollen conforme a la ley y reflejen fielmente la voluntad del pueblo hondureño.

