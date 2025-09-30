La Policía Nacional de Perú (PNP) confirmó que capturó en Lima al ciudadano peruano Tony Janzen Valverde Victoriano. Conocido como “Pequeño J”, es considerado el autor intelectual del feminicidio de tres jóvenes argentinas en Buenos Aires.

El crimen, que conmocionó a Argentina y provocó una fuerte reacción de la población, habría sido transmitido en vivo en Internet.

El crimen transmitido en vivo que conmocionó a Argentina

Morena, Brenda y Lara: las jóvenes, de 20, 20 y 15 años de edad, respectivamente, fueron víctimas de un triple feminicidio en Buenos Aires. Las jóvenes, que habían desaparecido cinco días antes, fueron halladas muertas el pasado miércoles.

Según las autoridades, las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en una vivienda en Florencia Varela, provincia de Buenos Aires. El crimen, que fue relacionado con un auge del narcotráfico en el país sudamericano, conmocionó a la sociedad una vez que se dio a conocer que fue transmitido en redes sociales.

Actualmente, el crimen se investiga como homicidio calificado. Entre las agravantes de este triple feminicidio, se encuentra que haya sido planeado por dos o más personas, así como la violencia de género con que se practicó. Ante la indignación generalizada que provocó el crimen, el pasado domingo 28 de septiembre, miles de personas marcharon en Buenos Aires bajo la consigna de “ni una menos”.

Detienen a presunto autor intelectual de triple feminicidio

Uno de los primeros detenidos durante la investigación del triple feminicidio fue Víctor Lázaro Sotacuro. El hombre peruano, de 41 años de edad, fue detenido en Bolivia el pasado viernes y extraditado a Argentina.

También fue detenida Florencia Ibañez, sobrina de Víctor Lázaro Sotacuro. La mujer fue detenida afuera de las instalaciones de un canal de televisión tras otorgar una entrevista sobre el crimen.

Según las primeras indagatorias, Sotacuro habría sido el chofer de la camioneta usada para trasladar a las jóvenes. Hasta este martes había ya cinco detenidos por el triple feminicidio: Miguel Ángel Villanueva (de 27 años), Daniela Ibarra (de 19), Maximiliano Parra (de 18 años), Magalí Celeste González (de 28) y Ariel Giménez (de 29 años).

No obstante, la detención más importante hasta el momento sería la de “Pequeño J”, Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como autor intelectual del crimen. Tras su detención, la Policía Nacional de Perú señaló en un comunicado que el sujeto fue detenido en compañía de otro posible cómplice del crimen.

Marcha en Argetina por el triple feminicidio de Brenda, Morena y Lara. Foto: Reuters

Además, la agencia gubernamental señaló que el “Pequeño J” estaría involucrado en una red de narcotráfico internacional. En el comunicado se lee:

Estaría vinculado a redes internacionales de narcotráfico y es señalado como presunto autor intelectual del hecho, mientras las autoridades coordinan su traslado a la justicia argentina.

Sobre la detención, Patricia Bullrich, ministra argentina de Seguridad, declaró:

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.

