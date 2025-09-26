El Triple Feminicidio Que Conmocionó a Argentina: Asesinato Fue Transmitido en Instagram

Argentina está conmocionada por un triple feminicidio que autoridades vinculan al narcotráfico.

Los cuerpos sin vida de Morena, Brenda y Lara fueron encontrados enterrados en el patio de una casa en la localidad Florencio Varela, zona sur de Buenos Aires, cinco días de su desaparición.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de Buenos Aires, dio pormenores de la muerte y hallazgo de los cuerpos de las tres mujeres. Al momento, hay doce detenidos.

Estamos convencidos de que la chicas fueron asesinadas el propio viernes entres las once y doce de la noche y ahora estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales

Transmisión en Instagram

El triple feminicidio fue transmitido en vivo por Instagram y dirigido a un grupo cerrado de aproximadamente 45 personas. Las autoridades lo descubrieron porque uno de los detenidos lo confesó.

El ministro de Seguridad explicó que el feminicidio de las jóvenes, de entre 20 y 15 años de edad, fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El presunto jefe del grupo criminal es apodado Pequeño J o Julito, de unos 23 años, y de acuerdo con las autoridades ya tiene orden de captura.

Es una organización que tiene su comando operacional en la Ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia. Desde ahí opera, con diferentes puntos de venta en el conurbano sur de la provincia.

Fueron engañadas

Morena, Brenda y Lara fueron vistas con vida por última vez el viernes 19 de septiembre, a las 9:30 de la noche, cuando abordaron una camioneta en el barrio La Tablada, a unos 20 Km al sur de la capital argentina, engañadas bajo la premisa de que irían a un evento.

Tras conocerse el hallazgo sin vida de las jóvenes, decenas de personas se manifestaron en Flores y en La Tablada. La Policía de la ciudad quiso controlar la manifestación y fue repudiada por la multitud.

Con el fin de exigir justicia, se ha convocado a una movilización este fin de semana.

