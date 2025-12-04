Primer Líder del Tren de Aragua Aparece en la Lista de los 10 Más Buscados del FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha incluido en la lista de los más buscados a Giovanni Mosquera, considerado el primer líder del Tren de Aragua. La agencia gubernamental ofrece 5 millones de dólares por el presunto narcotraficante.

El Tren de Aragua es la principal organización criminal de Venezuela, surgida en la cárcel de Tocorón.

El gobierno de Estados Unidos ha catalogado al Tren de Aragua como una organización terrorista.

El Tren de Aragua, la organización surgida en una cárcel de Venezuela

Actualmente, el Tren de Aragua es la principal organización criminal de Venezuela. Surgida en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, la organización criminal debería su nombre a un sindicato ferrocarrilero. En 2018, la organización criminal saltó de Venezuela a Colombia y empezó una rápida expansión por el continente.

Según ha recopilado el sitio especializado InSight Crime, el Tren de Aragua ha repercutido muy especialmente en la creciente ola de inseguridad de países como Chile, donde se le relaciona con crímenes violentos. Además de Colombia y Chile, la organización además tiene presencia en Estados Unidos y Perú.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos considera al Tren de Aragua como una organización terrorista, por lo que ha comenzado una amplia ofensiva que incluye detenciones y sanciones a personajes presuntamente involucrados con la banda criminal.

FBI ofrece 5 millones de dólares por Giovanni Vicente Mosquera Serrano, líder del Tren de Aragua

Ahora, el FBI ha dado a conocer la inclusión de Giovanni Vicente Mosquera Serrano en la lista de los más buscados. La agencia gubernamental ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a la captura del primer líder del Tren de Aragua.

Al respecto, el anuncio del FBI señala:

Giovanni Vicente Mosquera Serrano es un presunto líder de la pandilla transnacional Tren de Aragua, una organización terrorista extranjera designada que se originó en Venezuela y ahora opera en Latinoamérica y Estados Unidos.

Además, el gobierno estadounidense señala al Tren de Aragua de enviar a criminales a Estados Unidos para ejercer el narcotráfico, la trata y el tráfico de armas:

Tren de Aragua es presuntamente responsable de enviar a Estados Unidos a miembros de la pandilla que se dedican al narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y la delincuencia violenta.

Conocido como “El Viejo”, Mosquera tiene 37 años de edad. Según InSight Crime, los servicios de inteligencia estadounidenses apuntarían a que Giovanni Mosquera se esconde en Colombia, donde su organización se ha enfrentado con antiguos grupos guerrilleros y criminales.

