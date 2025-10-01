Grandes Dimensiones: Perú Aprueba Boleta Electoral 'Gigante' para Votar
N+
Los peruanos saldrán a elegir a sus candidatos a puestos de elección popular el próximo 12 de abril de 2026
COMPARTE:
En abril del próximo año, más de 27 millones de peruanos están llamados a las urnas para elegir presidente y congresistas.
Lo insólito, es que deberán optar entre más de 10 mil candidatos de 43 organizaciones políticas, 39 de las cuales ya formalizaron su inscripción.
En un hecho, sin precedentes en Latinoamérica, los electores deberán depositar su voto con una boleta gigante.
Pablo Hartill, subgerente de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explicó el otro reto que tendrán ante una boleta de grandes dimensiones.
Como aumenta el tamaño de la cédula, probablemente también tendría que aumentar el tamaño del ánfora
Nunca antes visto
La nueva boleta electoral mide 42 x 42 centímetros. Nunca se vio algo igual.
La ciudadana Victoria Mendoza habló sobre lo que significa para ella esta boleta distinta a las demás.
Una sábana, cómo vamos a tener tantos candidatos, qué dirán los otros países, dónde está nuestra cultura
Con ese tamaño de cédula y con tantos candidatos, lo más probable es que cada elector utilice hasta dos o más minutos para elegir presidente, diputados, senadores y parlamentarios andinos.
Estrategias para agilizar la votación
Pablo Hartill dijo que están revisando una serie de estrategias para que el proceso de votación no sea tardado.
Igual estamos aplicando ciertas estrategias como tener doble cabina de votación en una mesa para poder agilizar un poco el procedimiento
La mayoría de electores ya compara la papeleta gigante de votación con un rompecabezas, como dijo Patricia Sindical.
Y mira esto, peor que no se tantos logos que no sabemos ni de quiénes son
Será la cédula más grande en toda Latinoamérica. Los problemas que van a tener los peruanos para elegir a sus próximas autoridades.
Historias recomendadas:
- Cierra Gobierno de Estados Unidos; "Shutdown" Paraliza Servicios y Salarios de Funcionarios
- Piperos Responden a Versión de Fiscalía CDMX por Explosión en Iztapalapa; Esto Contestaron
- Se Abre Grieta en Puente de la Concordia, Lugar Donde Ocurrió la Explosión de Pipa en Iztapalapa
Con información de Ricardo Burgos
ICM