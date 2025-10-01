Grandes Dimensiones: Perú Aprueba Boleta Electoral 'Gigante' para Votar

En abril del próximo año, más de 27 millones de peruanos están llamados a las urnas para elegir presidente y congresistas.

Lo insólito, es que deberán optar entre más de 10 mil candidatos de 43 organizaciones políticas, 39 de las cuales ya formalizaron su inscripción.

En un hecho, sin precedentes en Latinoamérica, los electores deberán depositar su voto con una boleta gigante.

Pablo Hartill, subgerente de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explicó el otro reto que tendrán ante una boleta de grandes dimensiones.

Como aumenta el tamaño de la cédula, probablemente también tendría que aumentar el tamaño del ánfora

Nunca antes visto

La nueva boleta electoral mide 42 x 42 centímetros. Nunca se vio algo igual.

La ciudadana Victoria Mendoza habló sobre lo que significa para ella esta boleta distinta a las demás.

Una sábana, cómo vamos a tener tantos candidatos, qué dirán los otros países, dónde está nuestra cultura

Con ese tamaño de cédula y con tantos candidatos, lo más probable es que cada elector utilice hasta dos o más minutos para elegir presidente, diputados, senadores y parlamentarios andinos.

Estrategias para agilizar la votación

Pablo Hartill dijo que están revisando una serie de estrategias para que el proceso de votación no sea tardado.

Igual estamos aplicando ciertas estrategias como tener doble cabina de votación en una mesa para poder agilizar un poco el procedimiento

La mayoría de electores ya compara la papeleta gigante de votación con un rompecabezas, como dijo Patricia Sindical.

Y mira esto, peor que no se tantos logos que no sabemos ni de quiénes son

Será la cédula más grande en toda Latinoamérica. Los problemas que van a tener los peruanos para elegir a sus próximas autoridades.

Con información de Ricardo Burgos

