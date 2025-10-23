Guatemala Extradita a EUA a Hombre Vinculado con la Muerte de 56 Migrantes en México

El gobierno de Guatemala extraditó a Estados Unidos a David Zavala, un hombre acusado de ser miembro de una red de tráfico de personas y que estaría vinculada con la muerte de 56 migrantes en un accidente en Chiapas en 2021, informó la embajada de EUA, este jueves 23 de octubre 2025.

David Zavala fue extraditado el martes y este jueves tenía prevista su primera audiencia ante una jueza federal en Laredo, Texas.

Video relacionado: Ofician misa en memoria de los 56 migrantes muertos en Chiapas

¿Cómo murieron 56 migrantes en el accidente del tráiler?

El 9 de diciembre de 2021, en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, un tráiler que transportaba de manera irregular a 169 migrantes, chocó y volcó, por lo que 56 personas murieron, en su mayoría guatemaltecos, y 113 más resultaran lesionadas.

De acuerdo con las investigaciones, el tráiler no fue sometido a una revisión migratoria.

Según lo que relataron los migrantes, habían salido durante la madrugada de la frontera de México con Guatemala, pasaron por Comitán, cruzarían Tuxtla la capital de Chiapas, para después tomar la autopista Ocozocoautla-Cosoleacaque, Veracruz, y llegar Puebla, sin embargo, en una curva a la altura del kilómetro 009+150 del tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, el chofer del tráiler perdió el control y volcó. El conductor huyó.

Hay 6 detenidos por la muerte de 56 migrantes en Chiapas, informó el gobierno de Guatemala

Los seis enfrentan cargos de conspiración por traer migrantes ilegales a Estados Unidos, poniendo vidas en peligro, causando lesiones corporales graves y provocando muertes

También están acusados Tomás Quino Canil, de 37 años; Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 25; Josefa Quino Canil de Zavala, de 43, y Alberto Marcario Chitic, de 32, quienes fueron detenidos en Guatemala el 9 de diciembre de 2024.

Lo que han narrado sobrevivientes es que el viaje hasta Estados Unidos les costaría hasta 105 mil quetzales, aproximadamente 280 mil pesos, cantidad que pagarían llegando a EUA.

Los Quino, familia guatemalteca acusada de trata de migrantes

Las investigaciones apuntan a que la red de trata de personas que traficaba con migrantes, sería la estructura criminal "Los Quino". La familia Quino-Zavala, que de acuerdo con medios locales en Guatemala, operaron durante años usando Facebook.

Los entrenaban para saber cómo proceder si eran detenidos por las autoridades migratorias y usaban camiones para cruzar las fronteras.

Según las investigaciones, la red operó desde aproximadamente 2021 hasta febrero del 2023.

Historias recomendadas:





.