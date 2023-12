Transeúnte se Lanza a Río para Salvar a Perrito de Ahogarse: ‘Dios Me Puso Ahí’

Un hombre se lanzó a un río para rescatar a un perro que se estaba ahogando. Sobre su acto de heroísmo, el hombre dijo que actuó sin pensarlo, pero que “Dios lo puso ahí”.

El pasado 5 de diciembre, Robert José Vargas se encontraba en una estación del metro de Medellín, en Colombia, cuando escuchó a varias personas gritar: allá abajo, en el río, había un perrito que se estaba ahogando.

El hombre de 37 años declaró a Noticias Caracol que de inmediato supo que debía actuar:

Yo me asomo y es un perrito, y mi reacción instantánea, sé que Dios me puso allí. Salí corriendo de una manera que no me explico cómo llegué tan rápido.