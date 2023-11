Javier Milei Derrota a Sergio Massa y Gana la Elección Presidencial en Argentina

El economista de ultraderecha Javier Milei ganó este domingo las elecciones presidenciales de Argentina, un triunfo contundente que abre la incertidumbre en este país sumido en su peor crisis económica en dos décadas.

Video: Javier Milei Será el Próximo Presidente de Argentina

El libertario Milei obtuvo 55% de los votos frente a 44% para el ministro de Economía, el peronista de centro Sergio Massa, según resultados parciales oficiales.

Milei dijo lo siguiente en su primer discurso ante una multitud fervorosa:

Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy abrazamos la libertad para volver a ser una potencia mundial

Con una inflación anualizada de 143% y un 40% de la población viviendo en la pobreza, los argentinos se inclinaron por las promesas de cambio y el discurso en contra de la clase política del antisistema Milei, de 53 años.



"Este es el cambio que los jóvenes queremos. No tengo miedo de Milei. Tengo miedo de que mi papá no pueda pagar el alquiler. Y el peso argentino no vale nada", dijo Juan Ignacio Gómez, de 17 años.

"Estamos cansados del peronismo. Milei es un desconocido, pero mejor un loco que un ladrón", señaló por su lado Nacho Larrañaga, de 50 años, que vestía una bandera argentina como capa.

Felicidad se desborda en Argentina por victoria de Milei

Miles de personas se desplazaron del comando de campaña hacia el Obelisco de Buenos Aires para celebrar el triunfo de Milei con banderas amarillas y con figuras de león, símbolo del presidente electo y de su partido La Libertad Avanza.

La politóloga Laura Goyburu estimó que el triunfo de Milei representa "el inicio de un nuevo ciclo político argentino".

"Es bastante difícil adelantar cómo se van a reconfigurar las alianzas en los próximos meses porque lo de hoy fue un terremoto, especialmente para el peronismo kirchnerista", señaló.

Argentina ha sido gobernada desde 2003 por el peronismo de centroizquierda de Néstor y Cristina Kirchner, salvo por un intervalo de cuatro años del gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-19).

Ante Milei, la multitud cantó "Cristina va a ir presa", en alusión a la condena el año pasado contra la exmandataria a seis años de prisión por corrupción.

Kirchner no puede ser detenida debido a su inmunidad como actual vicepresidenta y presidenta del Senado, pero perderá esa condición el 10 de diciembre, cuando Milei asuma el gobierno.

Felicitaciones a Milei en el mundo

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó a Milei y dijo que espera trabajar con él "en las prioridades compartidas".

También lo saludó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le desó "suerte y éxito", así como el de Chile, Gabriel Boric y Colombia, Gustavo Petro, entre otros líderes latinoamericanos.

En su discurso, Milei agradeció el apoyo que recibió para el balotaje de Macri y la excandidata Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que había quedado tercera en la primera vuelta del 22 de octubre.

Nota relacionada: Presidentes del Mundo Felicitan a Javier Milei por Triunfo en Argentina

En la elección del este domingo participó el 76% del padrón de 35,8 millones de votantes.

Argentina atraviesa su peor coyuntura económica en más de 20 años y Milei planea enfrentar la crisis de inmediato.

"No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para tibiezas ni para medias tintas", afirmó. "Tenemos problemas monumentales: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad", dijo en su discurso.

Para reflotar la tercera economía latinoamericana, Milei propone medidas drásticas como la dolarización y el cierre del Banco Central, para terminar con la inflación y la emisión monetaria.

"Creo que va a aprovechar los primeros meses para hacer las reformas", opinó Goyburu.

Milei, quien siempre trabajó en el sector privado, creó su partido apenas en 2021, cuando resultó electo diputado.

Aunque obtuvo una importante votación en las elecciones parlamentarias parciales de octubre, su fuerza La Libertad Avanza tiene solamente siete de los 72 senadores y 38 de los 257 diputados.

Argentina tiene desde 2018 un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional por 44.000 millones de dólares, negociado por el entonces presidente Macri, y desde 2019 un sistema de control de cambios.

Ese acuerdo contempla un compromiso para reducir el déficit fiscal hasta 0,9% del PIB en 2024, que Milei considera insuficiente.

Tristeza en comando de campaña de Massa

En el comando de campaña de Massa, la tristeza se apoderó de los militantes, muchos con lágrimas en los ojos.

Camila Velaron, de 20 años, fue una de las simpatizantes peronistas en llanto. "Vamos a volver en cuatro años con todo hecho mierda y reconstruyendo los pedazos de país que va a dejar", dijo esta joven, que junto con un grupo de amigas lucía una camiseta violeta con el rótulo "Todes unides triunfaremos", en referencia a los derechos que colectivos feministas y LGBT.

Milei niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres y rechaza el consenso de 30,000 desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983) establecido por organizaciones de derechos humanos. Estima que la cifra real es menos de la tercera parte.

Historias recomendadas:

Con información de AFP, EFE y AP

HAVJ/JLR