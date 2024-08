Hospitalizan a José Mujica por Tratamiento contra Cáncer de Esófago

El expresidente de Uruguay José Mujica, quien padece de un tumor maligno en el esófago, fue internado en el hospital Casmu de Montevideo, informó hoy, 27 de agosto de 2024, la prensa uruguaya.

Según los medios locales, el internamiento de Mujica es parte del tratamiento que sigue contra el cáncer y podría ser dado de alta en 24 o 48 horas.

Raquel Pannone, médica personal de Mujica, indicó el lunes que el expresidente ha sido sometido a radioterapias, que le han generado síntomas “que no está terminando de superar” y aunque ha tenido una buena evolución, la rehabilitación “le está costando mucho”.

"La rehabilitación le está costando mucho. Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena", subrayó Pannone.

La doctora detalló que Mujica padece otras patologías por lo que lo están controlando y haciendo todo lo posible para que se logre su recuperación.

Mujica tiene un tumor maligno en el esófago

El pasado 29 de abril de 2024, el expresidente uruguayo anunció que padecía un tumor en el esófago y admitió que en su caso era doblemente complejo ya que padece de una enfermedad inmunológica desde hace más de 20 años. Días después, su médica confirmó que se trataba de un cáncer de esófago y que sería tratado con radioterapia.

La especialista indicó también que tanto el expresidente Mujica como su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, decidieron que el tratamiento se llevara a cabo en su país.

Con información de EFE

