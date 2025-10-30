Lula Envía Peritos Federales a Investigar Megaoperativo en Río de Janeiro que Dejó 121 Muertos

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, ordenó el envío de peritos federales a Río de Janeiro para investigar el megaoperativo que dejó 121 muertos. El anuncio fue hecho por Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia.

El Gobierno nacional de Brasil y el del estado de Río de Janeiro anunciaron una entidad conjunta contra el c rimen organizado .

La Suprema Corte también pidió una explicación a Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, por el megaoperativo ocurrido en favelas de la importante ciudad brasileña.

Grupos de derecha buscan nombrar a grupos criminales como terroristas en Brasil

El megaoperativo ocurrido el martes 28 de octubre en dos complejos de favelas de Río de Janeiro dejó un saldo de 117 presuntos criminales y cuatro policías muertos. Pese al elevado número de fallecidos, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó el megaoperativo como “un éxito” contra el “narcoterrorismo”.

Los partidos de derecha de Brasil han celebrado la operación contra el grupo Comando Vermelho y los legisladores bolsonaristas anunciaron que acelerarán la aprobación de que se designe a los grupos criminales de Brasil como organizaciones terroristas. La designación, semejante a la que impuso Estados Unidos contra cárteles, aplicaría a Comando Vermelho y a Primeiro Comando da Capital, los dos principales grupos delictivos del país.

Lula da Silva envía peritos a investigar megaoperativo

El gobierno federal de Brasil enviará 20 peritos a Río de Janeiro para investigar las circunstancias que rodearon el megaoperativo. En entrevista con la cadena GloboNews, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski informó que los peritos especializados en necropsias, balística y análisis de ADN, serán desplazados de forma urgente a la capital fluminense por orden de Luiz Inácio Lula da Silva.

Operativo contra crimen organizado en Río de Janeiro dejó más de 100 muertos. Foto: Reuters

Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de Brasil ha pedido explicaciones al gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, por el letal megaoperativo.

El magistrado Alexandre de Moraes firmó una orden judicial que ordena una audiencia para el 3 de noviembre. En ella, Castro deberá responder por el número oficial de muertos y heridos, así como por el informe detallado de la operación y las medidas adoptadas para asistir a las víctimas.

Con información de EFE, AFP y Xinhua