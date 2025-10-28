Decenas de Muertos en Operativo contra Narco en Brasil: Esto Pasó en Favelas Río de Janeiro

Una operación policial de gran escala contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro dejó un saldo de 60 personas muertas y 81 detenidos, según informaron fuentes oficiales este martes a medios locales brasileños.

El operativo se desarrolló en los complejos de Penha y Alemão, dos conjuntos de favelas densamente poblados en la zona norte de Río de Janeiro. Para la acción, las autoridades movilizaron aproximadamente 2,500 agentes de la Policía Civil desde primera hora del martes.

El objetivo principal de la intervención fueron los líderes del Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Esta banda se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas, y mantiene su centro de operaciones en el estado de Río, donde ejerce control sobre diversos barrios de la ciudad.

De las 60 víctimas mortales contabilizadas hasta el momento, 56 son civiles y cuatro corresponden a agentes de las fuerzas de seguridad. Con estas cifras, el operativo se convirtió en la operación más letal registrada en la historia de Río de Janeiro.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, caracterizó la acción como la mayor realizada contra el Comando Vermelho. Esta organización, junto con el Primer Comando de la Capital (PCC), constituye una de las bandas del narcotráfico más activas en territorio brasileño.

Castro precisó que la operación continuaba en desarrollo y que el balance proporcionado era parcial, lo que sugiere la posibilidad de que las cifras de víctimas y capturados aumenten.

Medios locales reportaron que integrantes del Comando Vermelho instalaron barricadas en las favelas con el propósito de obstaculizar el ingreso de las fuerzas de seguridad. El gobernador Castro presentó videos como evidencia de que los delincuentes utilizaron drones equipados con armamento para atacar a los policías en distintos sectores de las favelas.

De acuerdo con el primer balance oficial, las autoridades incautaron aproximadamente medio centenar de armas de fuego, entre las cuales se contabilizaron 42 fusiles de asalto.

Con información de EFE.

