¿Sigue la Guerra en Gaza? Netanyahu Ordena Nuevos Ataques Contundentes

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ordenó hoy, 28 de octubre de 2025, al Ejército ejecutar de inmediato "ataques contundentes en la Franja de Gaza". ¿Qué está pasando con la tregua y el fin de la guerra contra Hamás? Aquí te explicamos.

Luego de una reunión de seguridad de su gabinete, Netanyahu pidió nuevos atasques en la Franja de Gaza, después de que el grupo islamista Hamás devolvió a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado, en 2023.

Información en proceso…

Con información de N+.

RMT