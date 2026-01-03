Marco Rubio Afirma Que Maduro Enfrentará a la Justicia Tras Ser Arrestado

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Nicolás Maduro fue capturado y enfrentará un juicio penal en la Unión Americana.

Así lo escribió el senador republicano Mike Lee en X, informado, según dijo, por el propio Marco Rubio, quien le dijo que ya no se esperan nuevas acciones militares en Venezuela, toda vez que Maduro estaba bajo custodia.

Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto"

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Trump confirma captura

Este sábado 3 de enero de 2026, una serie de explosiones y sobrevuelo de aviones en Caracas derivó en el anuncio de Donald Trump sobre la captura de Maduro, a través de su red Truth Social.

Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en coordinación con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos

Los detalles sobre esta operación se darán en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, la residencia de Trump, en Florida.

Con información de EFE

ICM