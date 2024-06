Parece un Juguete, pero este Sapo Guardián es ‘Un Arma’ Contra el Dengue

Luego de meses de investigación, fue presentado el Sapo Guardián, un nuevo dispositivo que se unirá a la lucha contra el dengue en Perú.

El Sapo Guardián es una iniciativa que busca contribuir y luchar a lado de los peruanos contra la terrible enfermedad del dengue, que ha aumentado 279% en comparación al año pasado, en el país.

Muchas comunidades carecen de agua potable, por lo que la recolectan en recipientes de plástico pipas de agua que pasan de casa en casa, pero muchas veces no se tapan, lo que contribuye al criadero del mosco trasmisor, según informó Claudia Cornejo, directora Regional de la Plataforma de Cuidado del Hogat - Alicorp/Sapolio.

Este año, históricamente el Perú enfrenta la peor crisis de contagios del mosquito del dengue. El 80% de las zonas más afectadas carece de agua potable, por lo que se ven obligados a recolectar agua en recipientes de plástico, de camiones cisterna que la reparten de casa en casa y que lamentablemente a pesar de las recomendaciones, no se tapan adecuadamente. Es ahí donde el mosquito aprovecha para colocar sus huevos y reproducirse: en las aguas en reposo.

¿Cómo funciona el Sapo Guardián?

La crisis de contagios de dengue en Perú fue el principal motor para buscar una ayuda que trate de luchar en contra de la proliferación del mosquito. Los desarrolladores del Sapo Guardián se dieron a la tarea de buscar una forma de evitar que el mosco ponga sus huevos en aguas en reposo, por lo que inventaron un dispositivo autosustentable, muy pequeño en forma de sapo, para que se pueda desplazar en los baldes con agua y tenerla en movimiento constante.

El Sapo Guardián parece un juguete, pero no lo es, además, no necesita de baterías o conectarse a la luz, ya que cuenta con una pequeña celda solar, debido a que las zonas afectadas muchas veces no cuentan con energía eléctrica. El dispositivo tiene una protección asegurada del 92%.

