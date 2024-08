Pasajero se Salva del Accidente de Avión en Brasil; Perdió Vuelo por un Café

Lo que parecía ser una mañana tranquila para muchos, terminó en tragedia para unos y en un milagro para Adriano Assis, un pasajero que, por pura casualidad, perdió el vuelo 2Z2283 de la aerolínea Voepass. El avión se estrelló el pasado viernes cerca de São Paulo, dejando 61 víctimas mortales. Assis se salvó del accidente al perder la noción del tiempo mientras tomaba un café en el aeropuerto.

El vuelo, que terminó en tragedia, despegó a las 11:22 horas desde Cascavel, Paraná, y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, pero la aeronave se precipitó sobre una zona residencial en la ciudad de Vinhedo, al sur de Brasil, provocando una tragedia sin sobrevivientes.

Adriano Assis, un residente de Río de Janeiro, estaba en la lista de pasajeros y se encontraba en el aeropuerto preparado para abordar; sin embargo, confundió la hora límite de embarque y, mientras disfrutaba de un café, perdió la noción del tiempo. Cuando finalmente se dirigió a la puerta de embarque, ya era demasiado tarde para abordar.

Me quedé tomando mi café y no me di cuenta de la hora. Cuando llegué a la puerta, ya no me dejaron subir al avión. Discutí con el empleado, pero él simplemente hizo su trabajo y no me permitió entrar. Esa decisión me salvó la vida