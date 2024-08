Gobernador de Sinaloa Rechaza Dar Alguna Declaración tras Dichos de ‘El Mayo’ Zambada

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó este sábado 10 de agosto de 2024 dar alguna posición tras darse a conocer las primeras declaraciones de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien dijo que previo a su secuestro iba a mantener una reunión con el mandatario.

Al ser cuestionado, el gobernador Rubén Rocha Moya evadió dar alguna respuesta sobre el caso.

Pregunta: ¿Qué responde a los dichos de mayos Zambada?

En la mañana, en Los Cabos, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a tener más información, luego de las primeras declaraciones de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Te recomendamos: AMLO: ‘No Hay Cooperación de EUA’ para Detallar Detenciones de 'El Mayo' y Joaquín Guzmán López

Al ser cuestionado por reporteros, el presidente López Obrador indicó lo siguiente:

Presidente, buenos días, cómo está, ¿Nos regala una declaración sobre las últimas declaraciones relacionadas con ‘El Mayo’?

En la carta, Ismael ‘El Mayo’ Zambada involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por lo que el presidente López Obrador dijo que hay que esperar la versión del mandatario y resaltó la tranquilidad que hay en el estado.

Te recomendamos: Trasladarán a 'El Mayo' Zambada a Nueva York para su Juicio

Se le preguntó al presidente López Obrador si se le puede dar credibilidad a la carta de ‘El Mayo’ Zambada, donde da detalles de su supuesto secuestro.

Por su parte, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se refirió así a las primeras declaraciones de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada llegó a Estados Unidos "secuestrado y por la fuerza" por el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán cuando iba a participar en una reunión con el gobernador del estado de Sinaloa, dijo este sábado en un comunicado.

Te recomendamos: ¿Quién Quedará al Frente del Cártel de Sinaloa Tras Detención de 'El Mayo' Zambada?

Zambada llegó a El Paso, Texas, en compañía del hijo de su compañero de cártel, Joaquín Guzmán López, uno de los denominados ‘Chapitos’, y el piloto en un vuelo privado.

Con su declaración, enviada a través de su abogado Frank Pérez, ‘El Mayo’ precisa que pretende aclarar las "informaciones inexactas" que han circulado en la prensa de Estados Unidos y México sobre las circunstancias de su sorpresiva detención.

Zambada, de 76 años, relata que Joaquín Guzmán López, a quien conoce "desde niño", le pidió que asistiera a una reunión para "ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos" de su estado.

Se trataba de una "disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución", señala.

En la reunión iban a participar Cuen Ojeda y Rocha Moya, así como Iván Guzmán Salazar, un narcotraficante.

Cuen Ojeda fue asesinado el mismo 25 de julio, según las autoridades, durante un intento de robo de su camioneta, pero Zambada asegura que "lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar" donde lo "secuestraron" a él.

Tampoco se ha vuelto a saber nada de los dos miembros de la seguridad que entraron con él al lugar de la cita: "José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, un miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo".

Te recomendamos: Ismael 'El Mayo' Zambada Seguirá en Prisión sin Derecho a Fianza, Determina Jueza

Ante el temor de que se desate un ajuste de cuentas por su secuestro y posterior entrega a la justicia estadounidense, Zambada hace un llamado a los sinaloenses a la "mesura y a mantener la paz" en su estado. "Nada se resuelve con violencia. Ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos", asegura.

También pide a los gobiernos de México y Estados Unidos "transparencia" y "la verdad" sobre su secuestro y "sobre las muertes de Héctor Cuen, Rosario Heras, Rodolfo Chaidez y cualquier otra persona que haya perdido la vida ese día", dice.

En su declaración, Zambada cuenta cómo llegó al lugar de la cita, en Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, un poco antes de las 11 horas de la mañana. Había "un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos".

Joaquín Guzmán López le "hizo un gesto para que le siguiera", asegura uno de los narcos más poderosos de México que durante casi cinco décadas eludió su detención.

Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta", relata. En ese vehículo lo llevaron a una pista de aterrizaje y lo obligaron a subirse a un avión privado, donde se le "ató con bridas al asiento