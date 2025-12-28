Hombre Mata a Puñaladas a 9 Personas, Incluidos 5 Niños en Surinam

La policía de Surinam arrestó este domingo al este de la capital Paramaribo. a un hombre que asesinó a puñaladas a cuatro adultos y cinco niños, además de herir a otras dos personas.

"Un hombre mató a cuatro adultos y cinco niños con un objeto punzante en un domicilio de Hadji Iding Soemitaweg (Paramaribo)", informó la policía local en un comunicado, sin detallar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

"Un sexto niño y un adulto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en ambulancia a urgencias del Hospital Académico de Paramaribo, donde ambos fueron ingresados para recibir atención médica", agregó el texto.

A decir de los primeros reportes, el nombre ni la edad del responsable del ataque en Surinam no se han dado a conocer.

Hasta el momento no se han dado a conocer las edades exactas de los niños que fueron víctimas del ataque, ni tampoco la de los adultos que fallecieron en la agresión.

El móvil de la agresión en Surinam no ha sido difundido.

¿Dónde está Surinam?

Surinam es un país pequeño, cuya capital es Paramaribo, ubicado en la costa norte de Sudamérica, conocido por ser la única nación de habla neerlandesa.

Surinam tiene frontera con tres países, al oeste con Guyana, al sur con Brasil y al este con la Guayana Francesa

Noticia en desarrollo...

