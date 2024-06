Varios líderes mundiales de América Latina y el mundo condenaron el intento de golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora, por parte del Ejército comandado por el general Juan José Zúñiga.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), condenó el intento de golpe de Estado en Bolivia.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Castejón condenó “rotundamente los movimientos militares en Bolivia”.

Además, envió su solidaridad al Gobierno de Bolivia y llamó a respetar el Estado de derecho:

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su preocupación por la situación en Bolivia y señaló que no se puede tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar.

Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de @LuchoXBolivia . Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos…

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, condenó la movilización irregular del ejército de Bolivia.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, rechazó las acciones de un grupo del Ejército en Bolivia y agregó que ni la fuerza, ni la imposición son la vía para la construcción de naciones democráticas y libres.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, reafirmó el compromiso del país con su vecino sudamericano y reiteró su respaldo al presidente Luis Alberto Arce.

A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por @LuchoXBolivia.…