Pensamientos Suicidas y Falta de Oportunidades, Miedos de la Comunidad LGBTQ+

El sábado se llevará a cabo la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México. Este año la consigna es: Ante un estado opresor y una sociedad indiferente: ¡Exigimos vivir dignamente!

Hace 10 años, Alex Lara, integrante de la comunidad LGBTIQ+ de Acayucan, Veracruz, pensó en quitarse la vida tras ser rechazado por su familia, que profesa la religión cristiana.

Alex, colaborador del programa de Intervención en Crisis de The Trevor Project en México, explicó su caso familiar.

Empecé a notar que la crisis venía de no poder ser quien yo quería ser, incluso agresiones espirituales como que me iba a ir al infierno, que iba a tener el castigo eterno por no ser heterosexual. Salí del clóset. El rechazo de mi padre fue casi inminente. Él dijo, pues, aquí termina la relación si es el estilo de vida que tú quieres tener