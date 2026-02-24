Una estatua monumental en honor a la Virgen de Fátima se derrumbó consumida por un incendio en la ciudad de Natal, en Brasil. En un video que circula en redes sociales se aprecia el momento en que el fuego derribó la construcción.

Los hechos ocurrieron el martes 24 de febrero en el barrio de Pajuçara, ubicado al norte de la ciudad costera. Según señaló la Secretaría de Infraestructura de Natal, el incendio se originó por un cortocircuito en una máquina de soldar.

Al respecto, el inspector Sueldo Madeiros declaró a medios locales:

Había dos trabajadores dentro soldando cuando se produjo un cortocircuito y la chispa prendió el material.

En redes sociales circularon imágenes del momento en que se derrumbó la estatua de 35 metros de altura que aún estaba en construcción. Un trabajador resultó con quemaduras leves en las manos en el incendio.

