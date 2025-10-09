Venezuela Pide Reunión de Emergencia con la ONU ante Posible "Ataque Armado" de EUA

Venezuela ha pedido una reunión de urgencia a la ONU ante un posible “ataque armado” de Estados Unidos que ocurriría en el corto plazo.

Venezuela teme ataque de Estados Unidos y pide reunión de la ONU

El gobierno de Nicolás Maduro pidió este jueves a la ONU que se convoque con “carácter de urgencia” a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Venezuela denuncia un posible “ataque armado” que emprendería Estados Unidos “en un muy corto plazo”.

Venezuela publicó una carta dirigida al ruso Vassily A. Nebenzia, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. En ella se afirma que Estados Unidos planearía un ataque contra la nación sudamericana, a partir de lo que considera información “probada”:

Esta misiva, a partir de información probada, razonable y objetiva, confirma que un ataque armado por parte de los Estados Unidos de América contra Venezuela puede ocurrir en un muy corto plazo.

Por ello, Venezuela pidió que se convoque a una reunión urgente para “determinar la existencia de una amenaza a la paz y formular recomendaciones para frenar los planes de agresión estadounidense en curso”.

Venezuela denuncia “despliegue militar sin precedentes” de EUA

Adicionalmente, Venezuela denuncia un “despliegue militar sin precedentes” por parte de Estados Unidos en las aguas del mar Caribe. Según el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha desplegado “destructores, aviones de combate, tropas élite, activos utilizados en operaciones especiales y misiones encubiertas, e incluso un submarino nuclear, todos los cuales se ubican a escasas millas de las costas venezolanas”.

Asimismo, Venezuela consideró que el presidente de Estados Unidos ha hecho “peligrosas declaraciones”, como la del pasado 22 de septiembre, en su “intervención ante la Asamblea General, cuando expresó su voluntad de utilizar el poderío militar estadounidense para 'hacer volar' al presidente Nicolás Maduro”.

En los últimos meses, Estados Unidos ha desplegado varios navíos en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico hacia su país. En el ataque más reciente, ocurrido el 3 de octubre, fuerzas estadounidenses mataron a 4 presuntos narcotraficantes que viajaban por aguas internacionales.

Sobre este despliegue de tropas en el Caribe, Donald Trump dijo que se trataba de “un conflicto armado no internacional” como parte de su lucha contra el narcotráfico.

Con información de EFE