Responsables de Planear Supuesto Atentado contra Embajada en Venezuela Están en EUA: Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que los presuntos responsables de planear un supuesto atentado contra la embajada de Estados Unidos en Caracas se encuentran en el país norteamericano, cuyos "nombres, apellidos y ubicación", aseguró, ya los tiene la administración de su homólogo Donald Trump.

"Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada, que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica y tienen los nombres, así que no se hagan los locos", expresó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Noticia relacionada: ¿Qué Partes del Cuerpo de Viajeros Mexicanos Serán Escaneadas para Poder entrar a Europa?

En un encuentro con embajadores de países aliados como Rusia y China, el mandatario venezolano señaló que su jefe negociador, el diputado Jorge Rodríguez, envió el lunes al encargado de la misión diplomática de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, los datos de los responsables, por lo que el gobierno de Trump ya "tiene la información completa".

No he dado la orden para que sea pública todavía (...), pero si es necesario, la daremos, porque tenemos las pruebas. Por razones de prudencia, preferimos primero informar oficialmente al gobierno de los Estados Unidos para que, confiando en que ellos protegen a su personal aquí en su embajada, hagan las investigaciones y procedan a las capturas

El plan del supuesto atentado

De acuerdo con Maduro, el pasado domingo se alertó a las autoridades estadounidenses de "un plan para atentar contra el edificio propiedad" de la nación norteamericana "donde funcionó la embajada" antes de que ambos países rompieran relaciones diplomáticas en 2019, con el que, explicó, esas personas querían generar "un incidente grave para iniciar lo que ellos han llamado la fase dos de la agresión, de la guerra psicológica y las amenazas".

"Sería aconsejable que los organismos competentes de los Estados Unidos investiguen con seriedad esta información profesional que ha sido dada de buena fe por el gobierno bolivariano de Venezuela", sentenció.

Asimismo, el líder chavista afirmó que el edificio estadounidense en Caracas "es sagrado" y, en ese sentido, señaló que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, dirigió "personalmente" el lunes "las acciones con los coordinadores de seguridad que protegen esa embajada".

Con información de: EFE

Historias recomendadas:

AMP