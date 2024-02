Manuel Guerrero, Mexicano Detenido en Qatar, Enfrenta Tortura y Condiciones Inhumanas

El pasado 4 de febrero de 2024, Manuel Guerrero, un mexicano radicado en Qatar fue detenido por sus preferencias sexuales al momento de conocer a una persona por medio de Grinder, una aplicación de citas, por lo que su hermano Enrique Guerrero denunció que lo tienen en condiciones inhumanas, bajo tortura.

La policía lo metió a su departamento, lo golpearon y torturaron, además le sembraron un cuarto de metanfetamina.

Manuel además padece VIH y desde su detención no ha podido recibir sus medicamentos.

“Lo llevan a instalaciones de la Policía, lo someten a torturas psicológicas y le obligan a escuchar como golpean a otras personas con látigos. Le amenazan con golpearlo y lo hacen que desbloqueé su celular y señale a más personas de la comunidad LGBTI que viven en Qatar”, denunció Enrique Guerrero, hermano de Manuel.

El hermano de Manuel Guerrero también comentó que fue "obligado a firmar documentos en árabe que ignora su contenido, porque en estos 23 días no ha tenido interprete"; además, dijo que "el Estado no le ha proporcionado ningún abogado”.

Noticia relacionada: Video | 'Daremos Puntual Seguimiento al Caso de Mexicano Detenido en Qatar': SRE

El hermano de Manuel relató que la Policía qatarí utiliza las aplicaciones para tratar de buscar a integrantes de la comunidad LGBT+, además pidió al Gobierno de México que exija la repatriación de Manuel, sin embargo, en los próximos días habrá un juicio donde se va a definir su situación jurídica.

“Lo vi en muy malas condiciones, por su condición médica decidieron colocarlo en una celda de castigo en una celda de aislamiento donde ha pasado 14 horas sin agua y sin comida, en condiciones verdaderamente inhumanas y de tortura también sin su medicamento”, relató Enrique..

Manuel Guerrero tiene 44 años, desde hace siete años radica en Qatar donde fue a trabajar a la aerolínea Qatar Airways como director de gestión de proyectos.

Noticia relacionada: Grecia Legaliza el Matrimonio Gay; Iglesia Ortodoxa Entra En Pánico

En Qatar ser integrante de la comunidad LGBT+ es un delito que se castiga hasta con siete años de prisión.

“Pues primero la desaparición porque el Estado de Qatar no notifica a las embajadas, no le permite hacer llamadas no comunicada nada. Logramos que externe una carta a través de la presión consular para que en la carta nos narra que fue lo que pasó porque teníamos muy poca información”, comentó Enrique Guerrero.

Amnistía Internacional apoya a familia de Manuel Guerrero

A través de redes sociales, Amnistía Internacional también manifestó su apoyo a la familia y externó su preocupación por la detención del mexicano Manuel Guerrero, debido a su orientación sexual.

Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solo mencionó que ha estado atenta sobre la detención del mexicano y que en Qatar está registrado como nacional del Reino Unido por lo que el consulado de ese país, en Doha, ha sido la entidad responsable y reconocida por las autoridades qataríes para hacer las gestiones consulares.

Este no es el único caso donde se han vulnerado los derechos humanos de un mexicano en Qatar, en junio de 2021, Paola Schietekat denunció haber sido condenada a siete años de cárcel y 100 latigazos por haber denunciado a un hombre la había agredido.

Afortunadamente, en julio de 2021 pudo salir de Qatar, sin embargo, el proceso en su contra continuaba y su agresor fue absuelto de todos los cargos.

