Video | Momento en que el Mar Arrastra a Pareja y Mujer Desaparece en el Agua

Un video captó el momento en que el mar arrastró a una pareja, por lo que la mujer desapareció en medio del corriente de agua debido a una fuente tormenta que se registró el pasado 16 de junio de 2024 en Sochi, Rusia.

En la grabación, que se hizo viral en redes sociales, se ve a la pareja caminando por la playa tomados de la mano antes de ser derribados por las fuertes olas.

Después de ser arrastrados por el mar, el hombre logró salir del agua, pero la mujer no se veía por ningún lado, por el fuerte oleaje.

#WATCH : A young woman swept into the open sea during a storm in Sochi, Russia.



So far nothing is known about her fate, rescuers are looking for her for the third day.



She was on the beach with her boyfriend. At one moment the waves knocked the couple off their feet. The man… pic.twitter.com/alpUi6igcg