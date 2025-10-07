Estados Unidos Elimina a Planificador Relacionado con Al-Qaeda en Operación Aérea en Siria

El Comando Central de Estados Unidos ejecutó un ataque aéreo en Siria el pasado 2 de octubre que resultó en la muerte de un planificador senior de ataques terroristas afiliado a Al-Qaeda, según informó el organismo militar en un comunicado emitido este 7 de octubre.

La operación militar tuvo como objetivo a Muhammad Abd-al-Wahhab al-Ahmad, identificado como miembro activo de Ansar al-Islam, un grupo terrorista que mantiene vínculos con la red Al-Qaeda. La organización Ansar al-Islam ha sido catalogada por autoridades estadounidenses como una amenaza terrorista activa en la región del Medio Oriente.

El strike militar se enmarca dentro de las operaciones continuas que el Comando Central de Estados Unidos desarrolla en territorio sirio como parte de su estrategia de contraterrorismo en la región. Las fuerzas estadounidenses mantienen presencia operativa en Siria con el objetivo declarado de neutralizar células terroristas y prevenir la planificación de ataques.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, señaló que las fuerzas militares estadounidenses en el Medio Oriente permanecen posicionadas estratégicamente para interrumpir y derrotar los esfuerzos de organizaciones terroristas que buscan planificar, organizar y ejecutar ataques. Cooper enfatizó el compromiso de continuar defendiendo el territorio estadounidense, sus combatientes, aliados y socios en la región y más allá.

Las autoridades estadounidenses no proporcionaron detalles específicos sobre las circunstancias exactas del ataque, el tipo de armamento utilizado, ni la ubicación geográfica precisa dentro de Siria, donde se ejecutó la operación. Tampoco se especifica si hubo bajas civiles o daños colaterales como resultado del strike militar.

