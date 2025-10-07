Trump Plantea a Carney Renegociar T-MEC o ‘Acuerdos Diferentes’ con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este martes 7 de octubre de 2025 una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien dialogó principalmente sobre temas económicos.

En su encuentro en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense consideró que el conflicto comercial con Canadá es “natural” por la cercanía de ambos países, pero también apuntó a que se llegará a un acuerdo que dejará “muy contentos” a los canadienses.

Otro de los temas fue el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), que es crucial para la economía canadiense y está programado para una revisión en 2026.

Al respecto, Trump declaró que estaba dispuesto a revisar el acuerdo de libre comercio o buscar "acuerdos diferentes".

Podríamos renegociarlo, y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes (…)Se nos permite hacer acuerdos diferentes.

Comercio, entre los principales temas

Desde ayer, previo al encuentro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el comercio estaría en el centro de la conversación.

"Estoy segura de que el comercio será un tema de discusión y también otros asuntos que enfrentan tanto Canadá como Estados Unidos”, declaró.

Y es que los aranceles de Trump están causando considerables problemas a la economía canadiense, que en el segundo trimestre se contrajo un 0.4% debido a la fuerte caída de las exportaciones, y políticamente están afectando al Gobierno del Partido Liberal.

El impacto de los aranceles

En marzo, Carney prometió responder con dureza a los aranceles estadounidenses y a las amenazas a la soberanía canadiense por parte de Trump.

Inicialmente, el Gobierno canadiense impuso aranceles de represalia a Estados Unidos.

de represalia a Estados Unidos. Pero luego de meses de negociaciones con Washington, Canadá se vio obligado en agosto a cancelar sus gravámenes sin obtener ninguna concesión a cambio.

se vio obligado en agosto a cancelar sus gravámenes sin obtener ninguna concesión a cambio. El líder de la oposición, el conservador Pierre Poilievre, envió una carta a Carney en la que le acusó de no cumplir sus promesas electorales de obtener concesiones.

Incluso los analistas coincidieron con Poilievre acerca de que Carney tiene que empezar a ofrecer resultados en las próximas semanas y no esperar a que las concesiones lleguen en 2026 cuando Estados Unidos, México y Canadá revisen el Tratado de Libre Comercio T-MEC.

Según una reciente encuesta de Nanos Research, el Partido Liberal de Carney está perdiendo apoyo entre el electorado por la situación económica del país.

