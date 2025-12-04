Extraditan a Perú a 'El Rubio', Hombre Acusado de Narcotráfico que Inspiró a 'La Casa de Papel'

Fue extraditado a Perú el delincuente español José Martínez Gómez, conocido como El Rubio y que inspiró la serie La casa de papel. Ahora se le acusa de narcotráfico en el país sudamericano.

Extraditan a delincuente que inspiró serie de televisión

En 2017 se estrenó en España la serie La casa de papel. La serie dramática se basó, en parte, en el atracador estadounidense Willie Sutton, quien usaba disfraces para sus robos. Pero también halló inspiración en el robo del Banco Central de Barcelona, ocurrido en 1981.

El personaje central conocido como El Profesor se habría basado directamente en José Martínez Gómez, quien cumplió 30 años de prisión. Ahora, el delincuente ha sido extraditado desde España a Perú para ser juzgado por tráfico de drogas agravado.

La agencia EFE confirmó este miércoles que Martínez Gómez llegó a Perú escoltado por agentes de Interpol. El Rubio se encontraría ahora mismo retenido en una prisión local a la espera de un juicio donde enfrenta una posible pena de hasta 25 años de cárcel.

El Rubio era buscado desde 2009 por narcotráfico en Perú

Al respecto, Jorge Maguino, jefe de la Interpol en Lima, declaró a América Noticias:

Se trata de un personaje mediático que participó en el asalto del Banco Central de Barcelona de 1981 y cumplió condena de más de 30 años en prisión.

José Martínez Gómez es acusado de narcotráfico en Perú desde el 2009, después de haber cometido presuntamente el delito de narcotráfico en 2008 en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de Lima. Se le acusa de haber sido requisado con dos maletas que contenían 10.5 kilogramos de cocaína.

El equipaje iba a ser enviado a Italia. El Rubio, quien fue detenido en 2024 en España, tras haber cumplido una condena de 30 años, niega los hechos y asegura que nunca ha estado en Perú.

