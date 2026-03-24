¿Fin a la Guerra EUA vs Irán? Trump Envía Plan de 15 Puntos, Reportan Medios en EUA

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, lo que muestra cómo Donald Trump busca encontrar una salida al conflicto que ha dejado consecuencias económicas, así lo reportan medios estadounidenses como The New York Times.

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Dicho plan habría sido entregado a través de Pakistán como un esfuerzo para concluir una guerra, que ya suman cuatro semanas y se han involucrado otros países. Los encargados en las negociaciones buscan un acuerdo por puntos, muy similar a los firmados en Gaza y Líbano. Como parte del acuerdo, se impondrán estrictas restricciones al programa nuclear iraní, junto con otras condiciones.

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Ante las dudas sobre la aceptación de esta propuesta por parte de Irán, en Israel existe preocupación de que Estados Unidos impulse un acuerdo general, posponiendo los detalles para etapas posteriores.

¿Qué pide Trump para poner fin a la guerra con Irán?

Imagen con silueta de Donald Trump en conflicto con Irán. Foto: Reuters

Desmantelamiento de las capacidades nucleares existentes.

Compromiso de Irán de no intentar jamás adquirir un arma nuclear.

Prohibición del enriquecimiento de cualquier material en territorio iraní.

Entrega de todo el material enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica en un plazo próximo que acordarán las partes.

Desmantelamiento y destrucción de las instalaciones de Natanz, Isfahán y Fordow.

Otorgamiento al Organismo Internacional de Energía Atómica acceso completo a toda la información dentro de Irán.

Suspensión de la financiación y el armamento de sus grupos afines en la región.

Mantenimiento del Estrecho de Ormuz como zona marítima libre, sin que ninguna parte lo cierre.

Programa de misiles: Se tomará una decisión posteriormente, con restricciones en cuanto al número y alcance.

El uso futuro de capacidades militares será exclusivamente para fines de autodefensa.

Levantamiento de todas las sanciones.

Prestación de asistencia a Irán para el desarrollo y fortalecimiento de su programa nuclear civil en Bushehr (para la generación de electricidad).

Eliminación de la amenaza de reimposición automática de sanciones.

El rotativo añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ha afectado al tránsito marítimo y ha generado tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.

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Según The New York Times, el jefe del Ejército paquistaní, Syed Asim Munir, desempeña un papel clave como canal de comunicación entre las partes, mientras otros países de la región promueven contactos diplomáticos, sin que por ahora haya señales claras de una desescalada inmediata.

Trump anunció el lunes que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Teherán.

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

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Con información de N+

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