"Israel No Puede Reocupar Gaza": Antony Blinken, Secretario de Estado de EUA

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este miércoles que para lograr "una paz sostenible" en Gaza, Israel "no puede reocupar la Franja", desplazar a sus ciudadanos o reducir su territorio.

La única forma de lograr una paz sostenible es a través del no desplazamiento de los palestinos en Gaza, la no reocupación de la Franja, el bloqueo o la reducción del territorio

Las declaraciones de Blinken se produjeron en una rueda de prensa con motivo de su visita a Tokio, después de que los ministros de Exteriores del G7 hicieran este miércoles un llamado en favor de una pausa humanitaria en Gaza para facilitar la creación de un corredor seguro que permita la entrada inmediata de ayuda y pidieran hacer lo posible para evitar una escalada y expansión del conflicto palestino-israelí.

Hemos sido muy claros desde el día uno: Gaza no puede estar gobernada por Hamás, Israel no puede ocupar Gaza y no se pueden producir desplazamientos de palestinos