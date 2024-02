'La No Guerra': Soldados Israelíes se Muestran Felices en TikTok en Medio de la Ofensiva en Gaza

En cierto contenido generado desde la Franja de Gaza por los propios soldados israelíes no aparecen muertos, ni gritos desesperados de miedo, sino más bien militares bailando, disparando o preparándose para una misión en medio de una devastación absoluta.

Se trata de la ‘no-guerra’ de Israel en la Franja de Gaza, una parte de la realidad que se difunde en redes como TikTok, donde militares cuasi adolescentes se graban a sí mismos explosionando edificios o realizando tareas castrenses, en una atmósfera semejante a un campamento de verano.

La agencia EFE visualizó más de un centenar de videos y habló con media docena de soldados, quienes justificaron las publicaciones como una forma de darse ánimos tras el ataque de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre.

De acuerdo con Michael Vodovozov, desplegado en territorio gazatí durante tres meses, publicar momentos felices levanta la moral y da más energía para poder continuar en su misión militar.

Muchos de estas publicaciones incluyen referencias supremacistas israelíes en los que los soldados hablan de 'purificar la Franja' o 'salir de caza'. Mientras que otras tantas son musicalizadas con la canción de rap Harbu Darbu, éxito del dúo Ness & Stilla, que menciona entre otras frases:

¿Quién te crees que eres (...) gritando ‘Palestina libre'?

Además, este tema clama venganza contra los miembros de Hamás.

Preocupación

Sin embargo, para Ori Givati de Rompiendo el Silencio, organización no gubernamental formada por exsoldados del Ejército israelí contrarios a la ocupación, señaló que lo que le preocupa de esos videos es que no tienen nada que ver con garantizar seguridad a los israelíes, al contrario, ya que "cuando promueves odio, venganza y destrucción, no estás creando un futuro más seguro ni para los israelíes ni, por supuesto, para palestinos".

Estas imágenes desenfadadas refuerzan la visión oficial de que se trata de acciones morales y legales en la lucha global contra el terrorismo, según dilucidó ya en 2021 la socióloga Marisa Tramontano, en un estudio sobre cómo el Ejército israelí usó las redes sociales durante la guerra en Gaza de 2014.

El Ejército de Israel aseguró que está trabajando para identificar casos inusuales que se desvían del comportamiento esperado por un soldado.

En tanto, otro reservista israelí confesó que nunca había pensado si este tipo de videos en los que aparecen comiendo, bailando coreografías o detonando casas en Gaza podrían ser vistos como inapropiados por ojos foráneos y explicó:

No nos burlamos de las personas inocentes que sufren en ambos lados. Simplemente estamos mostrando en las redes la realidad. Nuestra nueva realidad

Con información de EFE

