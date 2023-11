Netanyahu Aclara que No Busca ‘Ocupar’ la Franja de Gaza

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró durante una entrevista de televisión que no busca “conquistar” ni “ocupar” la Franja de Gaza.

Estas declaraciones se dan unos días después de que afirmara que las autoridades de Israel tendrían de manera indefinida la seguridad del territorio.

Netanyahu indicó:

No pretendemos conquistar Gaza, no pretendemos ocuparla y no pretendemos gobernarla