Profesionales Enseñan Box a Niñas Palestinas Desplazadas en Refugio de Gaza

En las guerras, los niños se han visto implicados en hechos atroces que ellos no comenzaron. Son ellos quienes están más expuestos a sus consecuencias.

Con frecuencia, se ven obligados a huir de sus hogares o en el peor de los casos son incitados a cometer ellos mismos crímenes de odio.

Desafiando estereotipos y con todo en contra, Osama Ayoub y Bilsan Ayoub, entrenadores profesionales de boxeo palestinos, no perdieron oportunidad de motivar a un grupo de niñas que se encuentran en campamentos para personas desplazadas en el sur de Gaza.

Esto después de que su club en la ciudad de Gaza fuera destruido durante la guerra y así lo explicó Osama Ayoub, entrenador de boxeo desplazado.

Las dificultades están en la falta de recursos. Tenía todos los recursos necesarios, pero ahora no tengo nada. La guerra ha destruido el club y todo el equipamiento. No tenemos guantes de boxeo, manoplas, fajas ni nada. Sólo tenemos una alfombra sobre la que entrenamos y yo entreno con las manos desnudas. Me duelen las manos, pero debemos seguir practicando.