Inicio Internacional Medio oriente “Se Desatará un Infierno”: Trump Pone Fecha Límite Para Acuerdo de Paz con Hamás

“Se Desatará un Infierno”: Trump Pone Fecha Límite Para Acuerdo de Paz con Hamás

|

N+

-

Trump asegura que "Hamás ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

COMPARTE:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fijó fecha y hora para que el grupo Hamás acepte el cuerdo de paz en la Franja de Gaza, sino, “se desatará un infierno”.

Trump dio a Hamás, como fecha límite, el próximo domingo, 5 de octubre de 2025, a las 18:00 horas.

El mandatario estadounidense aseguró que "Hamás ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio".

Información en desarrollo… 

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Donald TrumpGuerra Israel-HamasPalestinaIsrael
Inicio Internacional Medio oriente Se desatara un infierno trump pone fecha limite para acuerdo de paz con hamas por guerra en gaza