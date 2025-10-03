“Se Desatará un Infierno”: Trump Pone Fecha Límite Para Acuerdo de Paz con Hamás
|
N+
-
Trump asegura que "Hamás ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio"
COMPARTE:
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fijó fecha y hora para que el grupo Hamás acepte el cuerdo de paz en la Franja de Gaza, sino, “se desatará un infierno”.
Trump dio a Hamás, como fecha límite, el próximo domingo, 5 de octubre de 2025, a las 18:00 horas.
El mandatario estadounidense aseguró que "Hamás ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio".
Información en desarrollo…
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- De las Lunas, la de Octubre Es la Más Hermosa: NASA Explica Esplendor de Primera Superluna 2025
- Nuevos Radares Móviles en CDMX: ¿Dónde Están y a Qué Autos se Revisará el Límite de Velocidad?
- Nuevo Mega Socavón en Iztapalapa Hoy: ¿Dónde Está Ubicado el Enorme Hoyo?
Con información de N+.
RMT