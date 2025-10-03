“Se Desatará un Infierno”: Trump Pone Fecha Límite Para Acuerdo de Paz con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fijó fecha y hora para que el grupo Hamás acepte el cuerdo de paz en la Franja de Gaza, sino, “se desatará un infierno”.

Trump dio a Hamás, como fecha límite, el próximo domingo, 5 de octubre de 2025, a las 18:00 horas.

El mandatario estadounidense aseguró que "Hamás ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio".

Información en desarrollo…

