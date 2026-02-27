SRE Pide a Mexicanos Evitar los Viajes a Irán e Israel ante ‘Las Actuales Circunstancias’

En medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente, el gobierno de México ha pedido a los connacionales evitar los viajes a Irán e Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado donde solicitó a los mexicanos ubicados en la región que sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.

Noticia relacionada: Conflicto en Medio Oriente: SRE Emite Alerta para Mexicanos en Israel por Riesgos de Seguridad

En el comunicado, la Secretaría dirigida por Juan Ramón de la Fuente emitió un comunicado donde sugirió a los mexicanos evitar los viajes hacia Israel e Irán, donde mantiene representación diplomática.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que continúa atenta a la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente y hace un llamado a las y los mexicanos a evitar los viajes a Irán e Israel dadas las actuales circunstancias.

La Cancillería pidió a los connacionales en estos dos países que permanezcan atentos a las indicaciones de las autoridades locales. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó los números de nuestras embajadas, para casos de atención o protección consular:

Embajada en Irán: +989121224463

Embajada en Israel: 054-316-6717

¿Cómo surgieron las tensiones entre Pakistán y Afganistán?

Afganistán y Pakistán han intercambiado ataques en las últimas horas. El gobierno paquistaní ha atacado las ciudades de Kabul, Kandahar y Paktia en un conflicto frontal con los talibanes, que controlan el país desde la salida de Estados Unidos en 2021.

Pakistán apoyó a los talibanes afganos en varios momentos, desde este grupo nació para enfrentar la invasión soviética de los años ochenta. No obstante, la ruptura entre ambos países se ha debido al grupo extremista Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes que buscan imponer un régimen islámico en la zona pastún.

La frontera entre Pakistán y Afganistán fue impuesta por Reino Unido en el siglo XIX. La frontera, llamada Línea Durand, en honor a su autor, Henry Mortimer Durand, nunca ha sido reconocida por Afganistán y ha dividido al pueblo pastún, que habita entre ambos países.

Historias recomendadas:

Con información de EFE