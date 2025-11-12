Trump Escribió Una Carta al Presidente de Israel para Pedir el Indulto a Benjamín Netanyahu

El presidente de Israel, Isaac Herzog, hizo pública una carta que le envió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que indulte al primer ministro Benjamin Netanyahu.

El premier está siendo juzgado en su país por tres actos de corrupción, en un acto legal que se ha retrasado a causa de la guerra entre Israel y Hamás.

Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz

En la carta, Trump va más allá y habla de una persecución contra el premier:

Si bien respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí y sus requisitos, creo que este 'caso' contra Bibi es una persecución política injustificada

Ante tal petición, la Presidencia israelí respondió que tiene en la más alta estima al mandatario estadounidense "y reitera su profundo agradecimiento por su firma apoyo a Israel".

Sin embargo, señaló que hay directrices que se deben cumplir para alcanzar este beneficio.

Quien desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos

Oposición responde

Por su parte, el líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, señaló que Netanyahu primero deberá "admitir culpabilidad" y expresar arrepentimiento como condición previa a cualquier indulto.

Recordatorio: La ley israelí establece que la primera condición para recibir el indulto es la admisión de culpabilidad y la expresión de arrepentimiento por las acciones cometidas

Ya en octubre pasado, durante su discurso ante el Parlamento israelí, Donald Trump pidió a Herzog el indulto para Netanyahu, ante la sorpresa de los presentes: "¿Por qué no le concede un indulto a Netanyahu?".

El primer ministro israelí fue procesado en 2019 por cargos por soborno, fraude y abuso de confianza, aunque él ha negado los señalamientos.

