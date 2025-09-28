México y EUA lanzan iniciativa para frenar flujo de armas ilegales

Estados Unidos y México lanzaron una nueva iniciativa bilateral destinada a frenar el flujo de armas ilegales a través de su frontera compartida.

El anuncio se dio durante la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México–EE.UU., creado a principios de este mes durante la visita del secretario Rubio a México para reforzar la acción conjunta contra el narcotráfico y el contrabando de armas.

Como parte de la nueva iniciativa, México ampliará el uso de herramientas de rastreo de EE.UU., como eTrace y la tecnología de imágenes balísticas, a los 32 estados. Al mismo tiempo, ambos países incrementarán las investigaciones conjuntas, las procesamientos judiciales y el intercambio de inteligencia, ser el Departamento de Estado.

La iniciativa también contempla investigaciones bilaterales más profundas, más procesos judiciales y un aumento de las inspecciones de EE.UU. para frenar el contrabando de armas hacia el sur —uno de los principales factores que alimenta la violencia de los cárteles en México.

