Mueren 32 Mineros Tras Derrumbe de un Puente Improvisado en Mina en el Congo

Al menos 32 mineros ilegales perdieron la vida este sábado y varios más resultaron heridos en la mina de Kalando, ubicada en la provincia de Lualaba, al sur de la República Democrática del Congo, tras el derrumbe de un puente improvisado que utilizaban para acceder ilegalmente a un área minera privada.

El ministro de Interior provincial, Roy Kaumba, señaló en una rueda de prensa reproducida por medios congoleños que la entrada a la mina del pueblo de Mulondo estaba “estrictamente prohibida” debido a las intensas lluvias y al riesgo de deslizamientos. Aun así —explicó— los mineros irrumpieron por la fuerza en la zona restringida.

“Hasta ahora se han recuperado 32 cuerpos: siete fueron trasladados a la morgue del hospital general de referencia de Mukanja y 25 al hospital general”, detalló el ministro, quien añadió que continúan las labores de búsqueda para determinar el número exacto de víctimas.

Según las autoridades, los mineros murieron ahogados cuando cedió el puente improvisado que habían construido para cruzar las zanjas de seguridad instaladas por la empresa operadora.

Un informe preliminar remitido al Servicio de Asistencia y Apoyo a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala afirma que la estructura colapsó bajo el peso de decenas de personas que intentaban huir tras escuchar disparos. De acuerdo con ese documento, los disparos fueron realizados por guardias armados sorprendidos por la irrupción de los mineros ilegales.

El informe —citado por el medio Actualité.cd— precisa que la zanja había sido excavada por una compañía minera de origen chino como barrera de seguridad. Sobre ella, los mineros habían colocado una frágil estructura de madera que no soportó el movimiento de la multitud, convirtiéndose en una trampa mortal. Aunque la cifra oficial es de 32 fallecidos, el documento eleva el número a más de 40 víctimas.

Kaumba se desplazó al lugar para intentar contener la tensión creciente entre los mineros, mientras que el ministro provincial de Minas visitó la zona de la tragedia el domingo. Este tipo de accidentes es común en la RDC, donde gran parte de la minería artesanal opera sin condiciones de seguridad adecuadas y, en muchos casos, bajo la influencia de grupos armados.

Con información de EFE

