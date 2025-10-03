¿Oasis Detendrá Gira tras 15 Años de Separación? Revelan Cáncer en Famoso Integrante

Luego de la ilusión por la tan esperada gira Oasis Live 2025 Tour, de la banda británica de rock Oasis, tras 15 años de separación, se dio a conocer que uno de sus integrantes tiene cáncer. En N+ te decimos qué pasará con sus presentaciones.

Se trata del guitarrista y cofundador de la agrupación Paul "Bonehead" Arthurs, quien anunció el viernes 3 de octubre de 2025 que tiene cáncer de próstata, y que se tomará un "descanso planificado" de la gira mundial de reunión del grupo, que ahora se dirige a Asia y Oceanía, para continuar con el tratamiento.

El músico, de 60 años, escribió en sus redes sociales que había recibido el diagnóstico de la enfermedad a comienzos de este año y que estaba respondiendo "muy bien al tratamiento", lo que le permitió poder formar parte de la vuelta de Oasis 15 años después de su separación.

Paul "Bonehead" Arthurs, guitarrista de Oasis tuvo cáncer en 2022

'Bonehead', cuyo nombre real es Paul Benjamin Arthurs, ya superó un cáncer de amígdalas en 2022 y tuvo que dejar de hacer conciertos temporalmente con su compañero de banda, Liam Gallagher, cuando este actuaba en solitario.

Paul "Bonehead" Arthurs se ausentará de estos conciertos con Oasis

El guitarrista de Oasis, Paul "Bonehead" Arthurs, precisó que se ausentará de los conciertos de la banda previstos entre finales de octubre y principios de noviembre:

Seúl, Tokio

Melbourne, Sydney en Australia

Ahora, el guitarrista informó que necesita tomar "un descanso planificado" para enfocarse en la próxima fase del tratamiento.

Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me encuentro bien y estaré de vuelta a tiempo para Sudamérica

La gira Oasis Live'25, que inició el pasado 4 de julio en Cardiff, Gales, con el regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher y el resto de la banda a los escenarios, pasará por Buenos Aires y Santiago de Chile antes de finalizar en Sao Paulo, Brasil, entre mediados y finales noviembre de 2025.

