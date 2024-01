El papa Francisco criticó que "las redes sociales acentúan la violencia de las palabras" y lamentó de mismo modo que tantos creyentes "nunca" hayan leído de principio a fin" el Evangelio.

El papa Francisco pidió:

Volvamos a las fuentes para ofrecer al mundo el agua viva que no encuentra; y, mientras la sociedad y las redes sociales acentúan la violencia de las palabras, aferrémonos a la mansedumbre de la Palabra que salva

En la homilía de la misa que presidió en la basílica de San Pedro del Vaticano con motivo de la celebración del Domingo de la Palabra, Francisco observó que son demasiadas las veces en las que se escucha el Evangelio sí suscitar un cambio en la vida práctica.

"Tantas veces -señaló el Papa - escuchamos la Palabra de Dios, nos entra por un oído y nos sale por el otro". En cambio, instó a no ser "sordos" ante la Palabra de Dios.

El papa Francisco agregó:

Abrumados por mil palabras, también nosotros dejamos pasar la Palabra de Dios: la oímos, pero no la escuchamos; la escuchamos, pero no la guardamos; la guardamos, pero no nos dejamos provocar al cambio