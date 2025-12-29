Papa León XIV Advierte que los Juegos de Apuestas son Una Plaga que Va en Aumento

El papa León XIV se manifestó este lunes 29 de diciembre contra lo que describió como un "fuerte aumento" de los juegos de azar y de las apuestas, a las que ha descrito como “una plaga” que causa la ruina de "muchas familias".

Durante una audiencia con la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI), el sumo pontífice declaró que "lamentablemente nuestras ciudades conocen formas de marginalidad, violencia y soledad que exigen ser afrontadas. Quisiera indicar en particular la plaga de los juegos de azar que arruina a tantas familias".

Ante los alcaldes y alcaldesas de Italia, León XIV señaló que las estadísticas registran "un fuerte aumento" del fenómeno de las apuestas en los últimos años y, citando el informe anual que lleva a cabo Cáritas, "se trata de un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social".

Papa León XIV lamentó pobreza cultural o espiritual en la sociedad actual

Por otro lado, el vicario de Cristo también lamentó otros males padecidos dentro de las grandes ciudades:

Los problemas psicológicos, las depresiones, la pobreza cultural o espiritual o el abandono social son señales que indican cuánto se necesita la esperanza

El papa le recordó a los dirigentes de la ANCI que "la cohesión social y la armonía cívica exigen en primer lugar la escucha de los más débiles y pobres" porque "sin ese compromiso la democracia se atrofia", avisó, parafraseando un discurso del papa Francisco de 2016.



"Tengan el valor de ofrecer esperanza a la gente, proyectando juntos el mejor futuro para sus territorios", recomendó por último a los regidores, a quienes también recordó otros retos como la crisis demográfica, la contaminación, la soledad de los ancianos, los conflictos sociales o los apuros económicos de familias y jóvenes.

