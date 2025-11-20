Perú Niega Querer Irrumpir en Embajada de México en Lima para Detener a Betssy Chávez

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, negó este jueves que su país pueda irrumpir en la Embajada de México en Lima con la finalidad de detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece en el inmueble bajo el asilo de México, debido a que es respetuoso del derecho internacional.

Durante una entrevista al Canal N, indicó que es una "hipótesis negada", ya que Perú respeta el derecho internacional, además de que "no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino, ni país hermano".

Mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas", afirmó Álvarez

Planean denunciar a México

Sin embargo, luego de aclarar ese asunto, el primer ministro indicó que se denunciará a México en sedes internacionales, cuando se le cuestionó sobre la injerencia en temas internos que Lima atribuye a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Denunciaremos a México oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano

Finalmente, Álvarez reiteró que Chávez, no podrá salir del país.

Si no es por un mandato expreso, avalado por la cancillería

Betssy Chávez fue procesada en Perú por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

De acuerdo a la Fiscalía, Chávez participó junto a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, cuando el entonces presidente Castillo intentó, el 7 diciembre de 2024, disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción.

La también excongresista fue detenida mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok donde declaró estar tranquila en su casa esperando a la Policía y afirmó no sentirse sola sino acompañada por millones de simpatizantes.

Con información de EFE

